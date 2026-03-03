Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Of'ta çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesince İrfanlı Fetih Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar için Nasrettin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi.

        Dualar okunan ve ilahiler söylenen etkinliğin ardından çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıtıldı.

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Ergün, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve veliler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "16. Kariyer Gelişim Günleri" başladı
        Trabzon'da "16. Kariyer Gelişim Günleri" başladı
        Trabzon'da lise öğrencileri "Savaşın Çocukları" adlı sergi için resim yapıy...
        Trabzon'da lise öğrencileri "Savaşın Çocukları" adlı sergi için resim yapıy...
        TTSO Başkanı Çelebi'den Sanayi Alanları Master Planı değerlendirmesi
        TTSO Başkanı Çelebi'den Sanayi Alanları Master Planı değerlendirmesi
        Uzmanından açık alanda 'pasif içicilik' uyarısı
        Uzmanından açık alanda 'pasif içicilik' uyarısı
        Prof. Dr. İsmail Köse: "Yaşananlar İran'da iç çatışmaları ve muhtemel iç sa...
        Prof. Dr. İsmail Köse: "Yaşananlar İran'da iç çatışmaları ve muhtemel iç sa...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da konuştu: