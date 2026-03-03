Trabzon'da "16. Kariyer Gelişim Günleri" başladı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından "16. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.



Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin geleceği için yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekti.



Savunma sanayi alanında atılan her adımın bağımsızlık iradesinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Çuvalcı, şu değerlendirmede bulundu:



"Milli muharip uçağımız KAAN'da KTÜ mezunlarının emeği var. Baykar bünyesinde görev yapan çok sayıda KTÜ mezunu, gökyüzüne yükselen her platformda bu milletin özgüvenini temsil etmektedir. Aramızda temsilcileri bulunan ASELSAN ve HAVELSAN gibi stratejik kurumlarda da mezunlarımız kritik görevler üstlenmektedir."



Çuvalcı, bu başarıların tesadüf olmadığının altını çizerek, "Bunlar nitelikli eğitim anlayışının, güçlü akademik kadronun ve disiplinli çalışma kültürünün doğal sonucudur." dedi.



Üniversite olarak öğrencileri küresel rekabete hazırladıklarına işaret eden Çuvalcı, "Bir fikriniz, bir hedefiniz varsa bilin ki KTÜ o fikrin arkasında ve o hedefin yanındadır." ifadesini kullandı.



Gençlere hedeflerini büyütmeleri ve potansiyellerini keşfetmeleri gerektiği yönünde tavsiyede bulunan Çuvalcı, yerli ve milli üretimin bir slogandan ibaret olmadığını, tarihi bir sorumluluk olduğunu kaydetti.





Yarın sona erecek program, çeşitli sunum ve panellerle devam etti.

