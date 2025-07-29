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        Trabzon'da ambulans helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:08
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        Trabzon'da ambulans helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Sultan Murat Yaylası'nda rahatsızlanan 30 yaşındaki kadının yakınları, Çaykara ilçesine seyir halindeyken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans talebinde bulundu.

        Halk arasında beyin damar hastalığı olarak da bilinen serebrovasküler hastalık olabileceği düşünülen kadına 17.16'da kara ambulansıyla ulaşıldı.

        Hasta daha sonra Of ilçesinde bulunan uygun iniş alanında 18.05'te ambulans helikoptere teslim edildi.

        Ambulans helikoptere alınan hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yaklaşık 20 dakikada ulaştırılarak, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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