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        Espiye'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı yapıldı

        –Giresun'un Espiye ilçesinde 2025 yılı Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:23
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        Espiye'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı yapıldı
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        –Giresun’un Espiye ilçesinde 2025 yılı Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye Halk Eğitimi Merkezi'nin her geçen yıl güzel ve başarılı hizmetlere imza attığını söyledi.

        Vatandaşın talepleri için bu yıl da aynı gayretle yollarına devam edeceklerini belirten Kavanoz, "Bu manada her zaman elimizden gelen desteği gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayat boyu öğrenmeye verdiği öneme dikkati çekerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aktardı.

        Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Hamzaoğlu’da çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

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