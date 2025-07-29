Trabzon'da "12. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" düzenlenecek

Trabzon'da, 5-12 Ağustos tarihleri arasında "12. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, çalıştayın, yerli ve yabancı ressamları Akçaabat'ta buluşturacağı belirtildi.

Farklı coğrafyalardan sanatçılara ev sahipliği yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu etkinlik sanat aracılığıyla kültürler arası etkileşimi teşvik ederken aynı zamanda Akçaabat'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini uluslararası düzeyde tanıtmaya katkı sağlıyor. Bu yıl çalıştaya Trabzon ve Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Kazakistan, Polonya, Ukrayna, Kuveyt ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkeden toplam 15 sanatçı katılıyor."

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de kültür ve sanatla iç içe bir yaz yaşadıklarını belirtti.

Kentlerin yalnızca fiziki yapılarla değil aynı zamanda kültürel birikimle büyüyeceğine inandıklarını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti: