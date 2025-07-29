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        Trabzon'da "12. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" düzenlenecek

        Trabzon'da, 5-12 Ağustos tarihleri arasında "12. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:11
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        Trabzon'da "12. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" düzenlenecek
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        Trabzon'da, 5-12 Ağustos tarihleri arasında "12. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, çalıştayın, yerli ve yabancı ressamları Akçaabat'ta buluşturacağı belirtildi.

        Farklı coğrafyalardan sanatçılara ev sahipliği yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bu etkinlik sanat aracılığıyla kültürler arası etkileşimi teşvik ederken aynı zamanda Akçaabat'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini uluslararası düzeyde tanıtmaya katkı sağlıyor. Bu yıl çalıştaya Trabzon ve Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Kazakistan, Polonya, Ukrayna, Kuveyt ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkeden toplam 15 sanatçı katılıyor."

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de kültür ve sanatla iç içe bir yaz yaşadıklarını belirtti.

        Kentlerin yalnızca fiziki yapılarla değil aynı zamanda kültürel birikimle büyüyeceğine inandıklarını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

        "Sanat, birleştirici ve iyileştirici gücüyle toplumların ruhuna dokunur. Akçaabat'ın sanatla nefes almasını, her sokağında estetik izler taşımasını, gençlerimizin sanata ilgi duymasını arzu ediyoruz. Bu nedenle bu tür organizasyonları destekliyor her yıl daha da geliştirerek sürdürüyoruz."

        Öte yandan çalıştay süresinde yapılan eserler, 12 Ağustos'ta Akçaabat Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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