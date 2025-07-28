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        Trabzon'da sahil kesiminde fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacak

        Trabzon Ticaret Borsası (TTB), kentte sahil kesimindeki fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:22
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        Trabzon'da sahil kesiminde fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacak
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        Trabzon Ticaret Borsası (TTB), kentte sahil kesimindeki fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacağını bildirdi.

        TTB'den yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda toplanan komisyonun ortak bir karar aldığı belirtildi.

        Buna göre 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacağı ifade edilen açıklamada, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 8 Ağustos, 500 metre ve üzerinde rakıma sahip kesimlerde ise 14 Ağustos'tan itibaren fındık toplanabileceği bildirildi.

        Açıklamada, ihraç tarihlerinin de belirlenen toplama tarihlerinden bir hafta sonra olmak suretiyle şekillendirildiği vurgulandı.

        Ayrıca erken hasat yapılmamasının önemine işaret edilen açıklamada, erken toplanan fındıkta randıman kaybının söz konusu olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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