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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:12
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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümde futbolcular, dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

        Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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