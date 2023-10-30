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        Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Trabzon'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:09
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        Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Trabzon'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17,57 gram kubar esrar, 5,31 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ile 24 bin 750 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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