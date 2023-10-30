Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Trabzon'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Trabzon'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17,57 gram kubar esrar, 5,31 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ile 24 bin 750 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.