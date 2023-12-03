Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Pepe (Dk. 38 Bakasetas), Onuachu
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek, Karimi, Aylton, Kemen, Cardoso, Thiam
Sarı kart: Dk. 18 Kemen (Mondihome Kayserispor)
TRABZON
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