Stat:PaparaPark

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Pepe (Dk. 38 Bakasetas), Onuachu

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek, Karimi, Aylton, Kemen, Cardoso, Thiam

Sarı kart: Dk. 18 Kemen (Mondihome Kayserispor)

TRABZON

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