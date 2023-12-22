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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:24
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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, yarın Papara Park'ta oynanacak maçı beklemeye başladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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