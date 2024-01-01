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        Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:01 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:08
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        Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
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        Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.05'de, 3 kilo 210 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya geldi.

        Nilay ve Tarık Söğüt çifti sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Kuzey" ismini verdi.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Başhekim Doç.Dr. Hasan Rıza Aydın ve hekimler aileyi hastanede ziyaret etti.

        Aileyi tebrik eden Usta, Trabzon'da 2024'ün ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

        Usta, ailenin 3. bebeği olduğunu ifade ederek, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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