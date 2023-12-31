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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:43
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29-30 Aralık'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak operasyonları düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 4,29 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Ekipler, 12 kişi hakkında işlem yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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