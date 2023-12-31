Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29-30 Aralık'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak operasyonları düzenlendi.
Operasyon kapsamında 4,29 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Ekipler, 12 kişi hakkında işlem yaptı.
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