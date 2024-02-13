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        Trabzonspor, Avcı ile ligde 10 hafta üçüncü sırada yer aldı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde en çok puan cetvelinde üçüncü sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:06
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        Trabzonspor, Avcı ile ligde 10 hafta üçüncü sırada yer aldı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde en çok puan cetvelinde üçüncü sırada yer aldı.

        Ligde 1 hafta sonra kaptırdığı üçüncülük koltuğunu Atakaş Hatayspor galibiyetiyle 40 puana yükselerek averajla devralan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde üçüncü sırayı rakiplerine fazla bırakmadı.

        Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde Abdullah Avcı yönetiminde 17 maçlık dönemde 10 haftayı üçüncü sırada kapattı.

        - Yedinci sırada devralmıştı

        Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya kadar taşıdı.

        Bordo-mavililer, 15. hafta ile birlikte ligde 11 haftanın 10'unda ligde üçüncü sırada, sadece birinde dördüncü sırada yer alarak üst sıralardan uzaklaşmadı.

        - Bjelica ile en iyi sıralama beşincilik

        Trabzonspor, sezona başladığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada en iyi ligde beşinci sırada yer aldı.

        Bordo-mavililer, Bjelica ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken 3 kez yedinci, 1 kez sekizinci, 1 kez onuncu ve 1 kez de on üçüncü sırada yer buldu.

        - Avcı ile 1,64 puan ortalaması

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 17 karşılaşma oynarken bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

        Ligde 17 maçta 28 puan elde eden bordo-mavililer, 1,64 puan ortalamasıyla bu dönemde mücadele etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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