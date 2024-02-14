Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO yöneticilerinden Avrasya Pazarı'na ziyaret

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Meclis Başkanı Şadan Eren, Avrasya Pazarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO yöneticilerinden Avrasya Pazarı'na ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Meclis Başkanı Şadan Eren, Avrasya Pazarı'nı ziyaret etti.

        Tarihi Avrasya Pazarı Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci ile bir araya gelen Çelebi ve Eren, pazarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Çelebi, Avrasya Pazarı ile Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum sayesinde bölgenin çekim merkezi olduğunu söyledi.

        İnşaatlar tamamlanıp çevre düzenlemesi yapılınca önemli bir destinasyon olacağına inandığını vurgulayan Çelebi, "Tarihi Avrasya Pazarı'nda da dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Burada Trabzon'a özgü ürünlerin, hediyelik eşyaların satılması öncelik olmalıdır. Kadın girişimcilerin sayısının fazla olması da bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

        Çelebi ve Eren, pazar esnafının taleplerini de dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sahte içki ele geçirildi
        Trabzon'da sahte içki ele geçirildi
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Trabzon'dan aldığımız güç ile hizmete devam edeceğiz
        Bakan Uraloğlu: Trabzon'dan aldığımız güç ile hizmete devam edeceğiz
        Trabzonspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor´da Pendikspor hazırlıkları başladı
        Trabzonspor´da Pendikspor hazırlıkları başladı
        Trabzon'da "Haydi Gençler İleri" proje çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da "Haydi Gençler İleri" proje çalışmaları sürüyor