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        Bakan Uraloğlu: Trabzon'dan aldığımız güç ile hizmete devam edeceğiz

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'dan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye, bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:55
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        Bakan Uraloğlu: Trabzon'dan aldığımız güç ile hizmete devam edeceğiz
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'dan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye, bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, dükkanları gezerek esnafların taleplerini dinledi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için destek istedi. Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, esnaf ziyaretinin ardından belediyeye giden Uraloğlu'na ilçeye özgü Sürmene bıçağı hediye etti. Bakan Uraloğlu, belediye ziyaretinin ardından Başaran Gemi Tersanesi´ne giderek buradaki yönetici ve işçilerle sohbet etti. Buradan Of ilçesine giden Uraloğlu, İrfanlı Mahallesi´ndeki esnafları gezdi taleplerini dinledi.

        Of ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, ziyaret noktalarındaki esnaf ve halkın desteğini istediklerini belirterek, "Of'tan bütün Türkiye´ye selam gönderiyoruz. Bugün arkadaşlarımızla beraber Sürmene ve Of ilçelerimizde esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bir tersanemizi de ziyaret ettik. Sonrasında Sürmene Belediye Başkanlığımıza giderek başkanımızın talepleriyle ilgili istişarede bulunduk. Sürmene'mizin her zaman olduğu gibi bu seçim sürecinde de desteğini istedik. Şimdi ise Of´a geldik, sağ olsun buradaki vatandaşlarımız, esnaflarımız bizi hoşgörüyle karşılıyorlar. Arkadaşlarımızla esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın dertlerini, taleplerini dinliyoruz, seçim vesilesiyle de dokunmamız gereken konulara dokunuyoruz. Of her zaman durduğu nokta bizim için kıymetlidir. Biz Of'un duasını almaya geldik. Of'un duasını alıyoruz. Bundan sonra da oyunu alacağız Allah'ın izniyle. Ve durmak yok, yola devam diyerek Of'tan bütün batıya doğru Allah'ın izniyle devam etmiş olacağız" diye konuştu.

        'TRABZON YANIMIZDA KAYA GİBİ DURDU'

        Trabzon şehrinin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Trabzon'un duruşu bizim için çok önemli, Cumhurbaşkanımız da aday tanıtım toplantısında Trabzon adayını tanıtırken ne dedi? 'Oy Trabzon Trabzon' dedi. Ya bu güzel bir şey. Yani Trabzon'a gerçekten biz hizmet etmeye çalıştık. Cumhurbaşkanı Trabzon'a her zaman ayrı bir kıymet verdi. Biz de hizmet etmeye çalıştık. Yaptıklarımız var, ihtiyaçlar var. Ama Trabzon'da her zaman bizim yanımızda kaya gibi durdu. Allah'ın izniyle biz o Trabzon'un duruşunu kendi arkamızda, kendi yanımızda, her zaman gördük. Bundan sonra da göreceğimizle ilgili bir şüphemiz yok. Ve Trabzon'dan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye, bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

        Bakan Uraloğlu, buradaki programının ardından Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı´nı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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