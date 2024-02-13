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        Trabzonspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:33
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        Trabzonspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2, dayanıklılık ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

        Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 15 Şubat Perşembe günü çalışmalarını sürdürecek.

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