Trabzonspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2, dayanıklılık ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 15 Şubat Perşembe günü çalışmalarını sürdürecek.