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        Ahşaptan oyuncaklar yapıyor, çocukları mutlu ediyor

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki yaşayan 63 yaşındaki emekli orman mühendisi Musa Akkaya, atölyesinde her ay ortalama 250-300 adet oyuncak yaparak, bu oyuncakları çocuklara dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:31
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        Ahşaptan oyuncaklar yapıyor, çocukları mutlu ediyor
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki yaşayan 63 yaşındaki emekli orman mühendisi Musa Akkaya, atölyesinde her ay ortalama 250-300 adet oyuncak yaparak, bu oyuncakları çocuklara dağıtıyor.

        İlçedeki atölyesinde ahşaptan katlanabilir masa, tabure ve sehpa yapan Akkaya, ürünlerden kalan atık parçalardan ise çeşitli oyuncaklar yapıyor.

        Trabzon'da bulunan Bedri Rahmi Eyüpoğlu İlkokulunun birinci sınıf öğrencileri için de Akkaya, ahşaptan araba, uçak, helikopter ve hayvan figürlerinin de içinde bulunduğu oyuncaklar yaptı.

        Akkaya, Okul Müdürü Abdülkadir Uzun, sınıf öğretmeni Sıdıka Köse ve okul aile birliği başkanıyla oyuncakların dağıtımını yaptı.

        Okul Müdürü Uzun, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında birinci sınıfta eğitim gören öğrencileri Muhammet Emir Gülay'ın dedesinin yaptığı el emeği oyuncakları hediye ettiğini söyledi.

        Her ay okullarında ÇEDES kapsamında farklı etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Uzun, deprem bölgesindeki kardeş okula kitap desteğinde bulunduklarını ve bugün de velilerinin 250 birinci sınıf öğrencisine ahşaptan oyuncaklar yaptığını belirtti.

        Uzun, dijital dünya ile yaşam mücadelesi veren öğrencilerin apartman dairelerinde beton binalarda sıkıştığını ifade ederek, "Öğrenciler doğal oyuncağı bilmiyorlar. Bizim çocukluğumuzda yaptığımız oyuncağı hayal bile edemiyorlar. Dijital dünyadaki her türlü veriye ulaşırken ancak bu doğal oyuncaklara ulaşmaları mümkün değil. Musa Akkaya da yaptığı bu oyuncaklarla öğrencilere ufuk açtı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oyuncakların tamamı çocuklara hitap ediyor. Öğrencilerimiz de oyuncaklara resim yaparak kendilerini ifade edebilecekler." dedi.

        Akkaya ise çocukları çok sevdiğini belirterek, "Benim torunum da bu okulda okuyor. Okula başladığı zaman ona 200 oyuncak yapıp ziyaretine geleceğimi söylemiştim ama kaza geçirdim, gelmek bugüne gelmek nasip oldu. Kendi atölyemde yaptığım oyuncakları değişik okullara hiçbir ücret talep etmeden dağıtıyorum." diye konuştu.

        - "Yaşadığım müddetçe de yapmaya devam edeceğim"

        Daha öncede deprem bölgesindeki çocuklara binlerce oyuncak yaptığını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

        "İnşallah, bundan sonra da çocukları sevindirmeye devam edeceğim. Bugün yaklaşık 400 oyuncak getirdim. Şalpazarı'ndaki okullara da oyuncak dağıttım. Şu anda da hazırladığım 1000 oyuncağım var. Onları da Trabzon ve ilçelerdeki ihtiyacı olan değişik okullara dağıtacağım. Artan malzemeleri kullanıyorum. Her ay 150-200 oyuncak yapıp çocuklara dağıtıyorum. O mutluluk bana yetiyor. 'Üşenmiyor musun bu işlerle uğraşıyorsun' diyenlerin bu manzarayı görmelerini isterim. Araba, uçak, helikopter, hayvan figürleri ve el arabaları gibi değişik figürler yapıyorum. Yaşadığım müddetçe de yapmaya devam edeceğim. Ben kendimi artık bunlara adadım."

        Öğrencilerden Şimal Reis, sınıf arkadaşının dedesine teşekkür ederek, "Bize çok güzel oyuncaklar yaptı, onları boyayıp oynayacağız." dedi.

        Akkaya'nın torunu Muhammet Emir Gülay da sınıf arkadaşlarına oyuncak hediye eden dedesine teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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