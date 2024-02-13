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        Trabzon'da "Haydi Gençler İleri" proje çalışmaları sürüyor

        Trabzon'da, "Haydi Gençler İleri" proje çalışmaları çeşitli programlarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:43
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        Trabzon'da "Haydi Gençler İleri" proje çalışmaları sürüyor
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        Trabzon'da, "Haydi Gençler İleri" proje çalışmaları çeşitli programlarla devam ediyor.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi bünyesinde, DOKA ortaklığında yürüttüğü "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri" projesinin saha ziyaret çalışması ve paydaşlarla odak grup görüşmesi gerçekleştirildi.

        Programlara, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytap Sezer, TESOB Başkanvekili Mustafa Özcelep, NEET PRO Takım Lideri Luca Azzoni, Ekonomist Bağımsız Denetçi Dr. Beyza Polat ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

        Çelebi, mesleki eğitime yönelik projelerin önemine inandıklarını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ara eleman, aslında şu anda aranan eleman oldu. Ara eleman açığının giderilmesi için açılan her eğitim, yapılan her çalışma ve proje bizim için değerli. AB bu konuya önem veriyor. Yüksek öğrenim tabii ki olacak. Doktor, avukat, mühendis yetiştirmemiz lazım ancak Almanya'da eğitim almış, çalışmış ve o sistemi iyi incelemiş biri olarak istihdamın yüzde 6O'ının ara eleman olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda usta, kalfa, çırak sisteminde önemli açık var. Aynı zamanda usta öğretici konusundaki açığı da kapatmamız lazım. Gelecekte bu yöndeki projelerimize mutlaka devam etmeliyiz."

        "Haydi Gençler İleri" projesi kapsamında 120 gencin eğitiminin devam ettiğini, bir bölümünün de tamamlandığını belirten Çelebi, şöyle devam etti:

        "Ön muhasebe, satış elemanı, dış ticaret uzmanı, ön büro personeli, kat hizmetleri görevlisi alanlarında mesleki eğitimlerle piyasanın ihtiyacına göre nitelikli eleman yetiştirdik. Eğitimlerin ardından, sınavlara girerek niteliklerini geçerli sertifikalarla belgeleyen gençler iş arama sürecine geçecekler. TTSO olarak gençlere desteğimiz tam, iş bulma süreçlerinde yanlarında olacağız. Reel sektöre personel bulmak, hatta yetiştirmek oda olarak önemli işlerimizden bir tanesi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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