Trabzon'da sahte içki ele geçirildi
Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde H.A'nın (73) evinde sahte içki imal ettiğini ve sattığını belirledi.
H.A'nın evinde yapılan aramada, 25 litre bandrolsüz etil alkol, 2 şişe anason aroması, 33 litre de sahte içki ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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