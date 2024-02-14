Trabzon'da sahte içki ele geçirildi

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

H.A'nın evinde yapılan aramada, 25 litre bandrolsüz etil alkol, 2 şişe anason aroması, 33 litre de sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde H.A'nın (73) evinde sahte içki imal ettiğini ve sattığını belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.