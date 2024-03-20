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        GÜNCELLEME 2 - Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:08
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        GÜNCELLEME 2 - Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı.

        Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

        Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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