Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da bayramlaşma törenine katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülke genelinde suhuletle, huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında hava, kara, demir yolu olsun yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok." dedi.

Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazanın sonunda bayram sevincinin yaşandığı günlere kavuştuklarını belirten Uraloğlu, "Ülke genelinde suhuletle, huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında hava, kara, demir yolu olsun yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok." diye konuştu.