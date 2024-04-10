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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, ulaştırma personeliyle bayramlaştı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzon Ulaşım Anonim Şirketi (TULAŞ) Genel Müdürlüğüne bağlı görev yapan otobüs şoförleriyle kahvaltıda bir araya geldi,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:59
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, ulaştırma personeliyle bayramlaştı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzon Ulaşım Anonim Şirketi (TULAŞ) Genel Müdürlüğüne bağlı görev yapan otobüs şoförleriyle kahvaltıda bir araya geldi,

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından Pazarkapı Mahallesi'ndeki ulaşım hizmet binasında, bayram boyunca görev yapacak ulaşım personeliyle kahvaltı programı düzenlendi.

        Kahvaltıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, daire amirleri ve otobüs şoförleri katıldı.

        Ulaştırma personelinin bayramını kutlayan Genç, şunları kaydetti:

        "Şu anda hepimiz bayramı kutlarken bayramın gereğini yapma hazırlığındayken siz vazifedesiniz. Bu vazifenizi tebrik ediyorum. Allah kazasız belasız güzel vazifeler yapmayı sizlere nasip eylesin. Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de en önemli hizmetlerden biri olan ulaşım hizmetini beraber ifa edeceğiz. Aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyabilmek, halkımızın memnuniyetini daha da yukarılara çıkarabilmek için yoğun gayretimiz olacak."

        Görevli olan 279 personele teşekkür eden Genç, "İnşallah yeni dönemde de huzurlu ve güzel birlikteliğimiz olacak. Allah bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ailelerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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