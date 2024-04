Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, taraftarların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Aileniz ve tüm sevdiklerinizle beraber sağlık, neşe, bolluk ve bereket dolu bir yaşam dilerim." ifadesini kullandı.

"Bu sezon bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri bir dönem oldu." diyen Doğan, şöyle devam etti:

"İstedikleri olmadığı her maçta, her pozisyonda, önlerine gelen herkese saldırdıkları ve bunu da kendilerinde hak gördükleri utanç dolu bir sezon. Bunun adına da istedikleri olduğu zaman 'Adalet', olmadığında ise 'Adaletsizlik' dediler. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bu baskılara, bu saygısız ve edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek, tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezona imza attı, atıyor. Her şeye rağmen açıklıkla ifade etmeliyim ki bu utanç verici dönemin sonuna geldik."

Doğan, yeni sezonda TFF ve MHK'de yeni bir yapı kurulacağını belirterek, şunları kaydetti: "Kurulurken de her zaman olduğu gibi bir 'Oldu-bitti' hesabı yaparak, kendilerine aynı anlayışla yol arkadaşı arayanların, benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz. TFF'de ve MHK'de değişimi ilk savunan kulüp olduğumuzun bilinci ve sorumluluğu içerisinde bu 'yalancı' değişimler ve değişimcilere tüm kapıları kapattıracağız. Anadolu kulüplerinin haklarını koruyan, şeffaf bir anlayışı, gerçek adaleti, basiretli ve kararlı bir yönetimi, dürüstlüğü ve haksızlığa karşı dimdik duran yöneticileri arayacağız. Bu yolda İstanbul kulüplerinden gelen dayatmalara ve emrivakilere asla destek olmayacak, 'Evet' demeyeceğiz."