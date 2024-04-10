Trabzon'da engelliler için açılan diş sağlığı merkezi çevre illere de hizmet veriyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da bir ay önce açılan Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, engelli bireylere hizmet veriliyor.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin ağız ve diş sağlığı tedavileri için Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde birim oluşturuldu.

Yaklaşık 6 ay önce altyapısı tamamlanan Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bir aydır Trabzon ve Doğu Karadeniz illerinden otizmli, down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli hastaların kabulüne başladı.

Usta, bu merkezlerin vakaları ameliyathane koşullarında tedavi imkanına sahip olduğuna işaret ederek, merkezlerde buna uygun diş üniteleri ve diş hekimlerinin olması gerektiğini kaydetti.

Merkezi ziyaret ederek başhekim İsmail Yükünç ve Uzm. Dr. Özge Yahyaoğlu'ndan bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, kliniğin engelli hastalara hitap eden bir merkez olduğunu söyledi.

Merkezin tam teşekküllü olarak yaklaşık bir ay önce hastalarını kabul etmeye başladığını aktaran Usta, "Ameliyathane koşullarında da hizmete devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesindeki hastalara hizmet vermeyi hedefliyoruz ama Erzincan ve Ağrı gibi bölge dışı hastalarımız da buraya müracaat etmekteler." dedi.

Usta, Trabzon'da yıllık ortalama 150 engelli bireyin diş tedavisi için ilgili hastanelere başvurduğunu belirterek, "Diş hekimi koltuğuna oturmakta sıkıntı yaşayan engelli hastalarımıza bu merkezde çok rahat şekilde hizmet verilebilecek. Tüm engelli bireylerimizi diş tedavileri için merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.