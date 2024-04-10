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        Çaykara'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:17
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        Çaykara'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Bayram namazını Çaykara Merkez Camisi'nd kılan Kaymakam Gürdal Erbek ile Belediye Başkanı Hanefi Tok, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.

        Daha sonra kahvaltı programında ilçe halkıyla bir araya gelen Erbek ve Tok, katılımcılarla sohbet etti.

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