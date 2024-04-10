Çaykara'da bayramlaşma programı düzenlendi

Daha sonra kahvaltı programında ilçe halkıyla bir araya gelen Erbek ve Tok, katılımcılarla sohbet etti.

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