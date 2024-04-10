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        Trabzon'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

        Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:45
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        Trabzon'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi
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        Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve protokol üyeleri, Sülüklü Asri Mezarlığı Trabzon Şehitliği'ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Ziyarette, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından Kur'an tilaveti okundu, duanın ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

        Vali Yıldırım, herkesin bayramını kutlayarak, "Bayramlar güzelliklerle dolu zamanlardır, paylaşmanın en güzel olduğu zamanlardır." dedi.

        Şehitlerin de olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Biz de bugün buraya geldik, sağ olsun Müftülüğümüz güzel bir program yaptı. Burada şehitlerimize Kur'an tilaveti oldu, şehitlerimize dualarımızı yaptık. Karanfillerimizi bıraktık, şehit ailelerimizle görüştük. Bayramlar, bütün ülke için çok önemli. Kardeşliğin, sevginin, paylaşılmanın artması için çok önemli. Biz de bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Allah nasip ederse buradan sonra kurumlarımızla da vatandaşlarımızla da bayramlaşıyoruz ve bayramı en güzel şekilde idrak etmeye gayret ediyoruz çünkü sevinçler paylaşıldıkça artıyor. Bütün basın mensuplarının da bayramını kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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