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        Akçaabat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Akçaabat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:23
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        Akçaabat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Akçaabat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Kaymakam Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Cankatar, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramın Akçaabat'ımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        Başkan Ekim ise bayramların birlik olmanın, yakınlaşmanın, paylaşmanın ve gönülden buluşmaların en güzel yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayarak, "Ramazan Bayramımızın, bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Rabbim, tüm dünyada yüzlerin güldüğü, çocukların mutlu olduğu, barışın ve huzurun hakim olduğu, rızkımızın bereketlendiği ve sıhhatimizin daim olduğu bir bayram geçirmemizi nasip eylesin." diye konuştu.

        Akçaabat Müftüsü Yusuf Genç'in duasının ardından programa katılanlar bayramlaştı.

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