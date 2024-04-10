Akçaabat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Akçaabat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Kaymakam Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Cankatar, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramın Akçaabat'ımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.