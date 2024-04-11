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        İmamoğlu'na memleketinde davul-zurnalı karşılama

        İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyaretleri için geldiği memleketi Trabzon'da davul- zurna eşliğinde karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:20
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        İmamoğlu'na memleketinde davul-zurnalı karşılama
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        İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyaretleri için geldiği memleketi Trabzon’da davul- zurna eşliğinde karşılandı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bayram ziyaretleri için memleketi Trabzon’a geldi. Havalimanında Ortahisar Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Kaya, partililer ve çok sayıda kişi tarafından davul- zurna eşliğinde karşılanan İmamoğlu, herkesin bayramını kutlayarak “Zahmet ettiniz; herkese güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerin öpüyorum. Sizi yürekten kucaklıyorum; iyi ki varsınız. Yarın Ortahisar Belediyesi’nde buluşalım” dedi.

        İmamoğlu daha sonra kabir ziyaretleri programları için baba ocağı Akçaabat ilçesi Cevizli Mahallesi'ne geçti.

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