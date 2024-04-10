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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:24
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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alan oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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