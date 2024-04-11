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        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Trabzon'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:13
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        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Trabzon'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğini yaptığı bayramlaşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları ve belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

        Genç, hemşehrilerinden gördükleri ilgi karşısında memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bayramlarımız sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların geride bırakıldığı en özel günlerdir. Bayramlaşma etkinlikleri de toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmek, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek adına büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Programa ilgi gösteren hemşehrilerine teşekkür eden Genç, bayramlaşma törenlerini geleneksel hale getireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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