Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Trabzon'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğini yaptığı bayramlaşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları ve belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.