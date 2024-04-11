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        Trabzon'da evinde piknik tüpü patlayan kadın yaralandı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi evdeki piknik tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:59
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        Trabzon'da evinde piknik tüpü patlayan kadın yaralandı
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi evdeki piknik tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

        Esentepe Mahallesi'nde Ali ve Ümmühan Sil çiftinin evinde sobayı yakmaya çalıştıkları sırada patlama meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Ümmühan Sil, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Patlamanın mutfaktaki piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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