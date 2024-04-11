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        Trabzonsporlu yöneticiler basketbol takımını ziyaret etti

        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden basketbol takımını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:01
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        Trabzonsporlu yöneticiler basketbol takımını ziyaret etti
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        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden basketbol takımını ziyaret etti.

        Kafkas ve Eskici, antrenman öncesinde basketbolcular ve teknik kadro ile bayramlaştı.

        Antrenmanı takip eden Kafkas, Trabzonspor'un inatçı ruhunu takımda gördüğüne değinerek, "O inatçı ruhu takımda gördüm. Birbirinize olan sevgi ve saygınızı, birbirinizle olan diyaloğunuzu takdir ediyorum. Henüz hikayenin başındayız fakat bu şehir basketbolu seviyor. Daha yolun başında bu salonu taraftarlarımız doldurmaya başladı. Finallerde ise bu salonda boş yer kalmayacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum, bayramınızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Eskici ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın desteğiyle güzel bir ekip oluşturduklarını vurgulayarak, sorumluluklarının yüksek olduğunu ve çok daha fazla çalışacaklarını kaydetti.

        Hedeflerinin büyük olduğunun altını çizen Eskici, "Finalleri de turnuva olarak buraya taşıyacağız ve inşallah çok güzel bir hikaye yazacağız. Çok güzel bir ekipsiniz. Trabzonspor'umuzun şanlı tarihine de basketbol adına da yeni bir tarih yazalım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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