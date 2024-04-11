Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmayla sonlandırdı.
Trabzonspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'da Papara Park'ta başlayacak.
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