Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Uraloğlu, Düzköy Belediye Başkanı seçilen Selim Çelenk'i de makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Uğur Savaş ve Belediye Başkanı Selim Çelenk tarafından karşılanan Uraloğlu, ilçe merkezinde vatandaşların bayramını tebrik etti.

Programa, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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