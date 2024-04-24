Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Doğan ile beraberindeki Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce gerçekleştirilen genel kurulda yeniden TSYD Trabzon Şubesi Başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.

Başkan Doğan, ziyarette yaptığı açıklamada, kulübün Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getirdi.

Trabzonspor'un çok önemli bir değerini, Onursal Başkanını kaybettiğini belirten Doğan, "Bu yüzden çok üzüntülüyüz. Başkanımızı rahmetle anıyorum." dedi.

Doğan, Fatih Karagümrük ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ilişkin, "İyi bir sonuç alıp taraftarlarımıza bir kupa kazandırmak istiyoruz. Sizlerin nezdinde de tüm Trabzon basınına teşekkür ediyorum. Desteklerinizi her zaman gördük ve bundan sonra da görmeye devam edeceğimize inancım tamdır." açıklamasında bulundu.

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Kılıç ise yönetim kurulu olarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Doğan'a teşekkür etti.