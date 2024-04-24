Trabzon'da mezire evinden çalılıklara sıçrayan yangın söndürüldü

İlçenin Uzungöl Mahallesi'ndeki Çamlık mevkisinde, yöre halkınca yaylaya çıkmadan önce kısa süreli konaklamalarda kullanılan boş mezire evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.