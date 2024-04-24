Trabzon'da mezire evinden çalılıklara sıçrayan yangın söndürüldü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, mezire evinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, mezire evinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İlçenin Uzungöl Mahallesi'ndeki Çamlık mevkisinde, yöre halkınca yaylaya çıkmadan önce kısa süreli konaklamalarda kullanılan boş mezire evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın, çevredeki çalılıklara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında mezire evi kullanılamaz hale geldi.
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