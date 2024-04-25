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        Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sonuçta bugün turun ilk ayağını kazanmış olduk. Küçük de olsa avantajlarımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:06 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:06
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        Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sonuçta bugün turun ilk ayağını kazanmış olduk. Küçük de olsa avantajlarımız var." dedi.

        Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı dileyerek, "Eski Başkanımız, devletimizde bakanlık yapmış, tesislerimizde adı olan ve Trabzonspor’a hizmetlerde bulunan Mehmet Ali Yılmaz’ın hayatını kaybetmesinden ötürü üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Avcı, tur için avantajlı durumda olduklarını vurgulayarak, "Karagümrük’ün ligdeki durumu oyun performanslarını yansıtmıyor. Farklı kazandığımız lig maçından sonra da söylemiştim. Tolunay hoca ile beraber daha iyi bir organizasyona girdiler. Deneyimli bir kadroları var. Oyun organizasyonları olan rahat ve özgüvenli bir takım. Bizim gibi artı ve eksileri var. Güçlü güçsüz tarafları da var." şeklinde konuştu.

        Maçın başında bir tane net pozisyon verdiklerini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

        "Arkasından oyun normal dengede giderken Visca ile golü bulduk. Bu oyunda topa daha fazla sahip olmamız gerekiyor. Rakibin bizim gibi karşılamayla ilgili sıkıntıları var. 25. dakikaya kadar oyuna giremedik. 3 tane pozisyon verdik. Sağlıklı bir durum değil. Oyuna geç giremeyiz. Rakibe uzak kalamayız. Biz cezalandık, 1-1 oldu. 2-1 mağlup duruma da düşebilirdik. 25. dakikadan sonra oyuna girmeye başladık. 44’teki kırmızı kart kararı doğru. Böyle bir rakiple oynarken bu şekilde olmaması gerekiyordu. 2-1 önde devreye girdik. İkinci yarı itibarıyla takım organizasyonunu ve takım savunmasını doğru yaptık. Daha iyi hücum için savunma yapman lazım. Bunun detayları var. Takım savunmasını doğru yaptığında pozisyona girersin ve hücum yaparsın."

        Avcı, ikinci yarıda 3-1’i bulduklarını belirterek, "Ama sayısal olarak eksik olmamızdan dolayı kenarlara hemen genişlik verdiler ve çift santrafora döndüler. Bizim çok fazla oyuncu değişikliği hakkımız yoktu. İlk yarıdaki olumsuz oyunu ve ikinci yarıdaki olumlu oyunu anlattım. Sonuçta bugün turun ilk ayağını kazanmış olduk. Küçük de olsa avantajlarımız var. Ona da en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Trezeguet için yarın tekrar MR çekileceğini kaydeden Avcı, " Hafta sonu olacak mı olmayacak mı belli değil ama bir sonraki hafta oynama ihtimali çok yüksek. Fountas ve birkaç oyuncunun da yarın MR’i çekilecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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