Trabzon'da 4'ü hükümlü 13 aranan şahıs yakalandı
Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 4'ü hükümlü 13 kişi yakalandı.
Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 4'ü hükümlü 13 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, haklarında 2 ay 15 gün ile 2 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 4 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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