Trabzon'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon içerisinde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarda, bir kamyon durduruldu.

Trabzon'da, durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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