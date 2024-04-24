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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:47
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 86 Fernandez), Visca, Bardhi (Dk. 86 Umut Güneş), Pepe (Dk. 90+2 Orsic), Fountas (Dk. 58 Onuachu), Enis Destan

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk. 46 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 78 Can Keleş), Feghouli (Dk. 88 Teklic), Emre Mor (Dk. 78 Paoletti), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 56 Marcao)

        Goller: Dk. 15 Visca, Dk. 41 Denswil, Dk. 48 Fountas (Trabzonspor), Dk. 22 Mendes, Dk. 80 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Dk. 45 Enis Destan (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Eren Elmalı, Dk. 44 Fountas (Trabzonspor), Dk. 44 Biraschi, Dk. 45+3 Emre Mor, Dk. 58 Levent Mercan, Dk. 90 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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