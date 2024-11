Trabzonspor'un olağan genel kurulu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hem ekonomide hem sahada başarılı bir Trabzonspor'u inşallah bu dönemde tüm camiamıza izlettireceğiz." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulun ilk günü sona erdi.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, genel kurulun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görevde bulundukları 20 aylık süreçte kulübün ekonomisi anlamında ciddi hamleler yaptıklarını söyledi.

- "İşimiz sahanın içini kolaylaştırmak"

Doğan, gelecek 3 yıl için hem ekonomik hem de sportif planlamalarının hazır olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Altyapıda sayın Güngör Şahinkaya, teknik direktörümüz Şenol Güneş ile çok başarılı günler geçireceğimize inanıyoruz. Biz onların önünü açmak için her türlü hamleyi yapacağız. Daha önce de söylemiştim, saha çok bizim işimiz değil. Bizim işimiz sahanın içini kolaylaştırmak. Yani ben sportif bir adam değilim, iş adamıyım. Dolayısıyla Trabzonspor'un görevli teknik adamı kimse, onlara destek anlamında biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla futbolda son söz sayın Şenol Güneş'in, akademide son söz de sayın Güngör Şahinkaya'nın. Biz de onların önünü açmak için her türlü hamleyi yapacağımıza söz verdik. Yönetim kurulunun asıl işi budur."