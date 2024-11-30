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        Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi

        ,TRABZONSPOR Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:35
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        Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi
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        ,TRABZONSPOR Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Kulübün güncel borcunun 3 milyar 940 milyon 840 bin 616 TL olduğunun açıkladığı genel kurulda; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

        Trabzonspor’un 78’inci Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olan olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

        Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49’uncu yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

        Denetleme Kurulu üyesi Muhammet Zeki Paşaoğlu de bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon 840 bin 616 TL olduğunu açıkladı.

        Toplantıda, bazı üyeler de söz alarak yönetim kuruluna eleştirilerini dile getirdi. Genel kurul üyesi Hakan Kulaçoğlu, tepki olarak delegelerden geçersiz oy kullanmalarını istedi.

        Konuşmaların ardından divan kurulu başkanlığının yaptığı oylamayla Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

        Genel kurulun ilk günü, ibranın ardından sona erdi. Yarın sabah başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erecek.

        Öte yandan bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde ise şu isimler yer alıyor:

        Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

        Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Salondan görüntüler

        -Borcun açıklanması

        -İbra işlemi

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