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        Arkadaşından etkilenerek başladığı kaktüs yetiştiriciliğinde üç sera kurdu

        DUYGU AVUNDUK - İstanbul'da 38 yıl çalıştıktan sonra memleketi Trabzon'a dönen Dursun Akyüz, kurduğu 35 metrekarelik serada kaktüs yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:51
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        Arkadaşından etkilenerek başladığı kaktüs yetiştiriciliğinde üç sera kurdu
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        DUYGU AVUNDUK - İstanbul'da 38 yıl çalıştıktan sonra memleketi Trabzon'a dönen Dursun Akyüz, kurduğu 35 metrekarelik serada kaktüs yetiştiriyor.

        Fabrikada çalıştığı sırada kaktüs yetiştiren arkadaşından işin inceliklerini öğrenen Akyüz, 5 yıl önce emekli oldu. Kovid-19 salgını döneminde memleketine yerleşen 4 çocuk babası Akyüz, kaktüs yetiştirmeye devam etti.

        Akyüz, AA muhabirine, eşi ve kızıyla Maçka ilçesine yerleşerek yeni bir düzen kurduklarını söyledi.

        Arkadaşından kaktüs yetiştirmeyi öğrendiğini dile getiren Akyüz, "Bu çiçekleri gördüm, 'Nasıl oluyor?' diye merak ettim. Ona yardım ederek nasıl üretildiğini, satışını öğrendim. Sonrasında İstanbul'da 20 metrelik iki sera kurdum ve üretmeye devam ettim." dedi.

        Trabzon'a yerleşince İstanbul'daki seraları oğluna devrettiğini anlatan 54 yaşındaki Akyüz, iki yıl önce seradan getirdiği köklerle Maçka'da da deneme amaçlı üretime başladığını ifade etti.

        Karadeniz ikliminde de kaktüs yetişebileceğini deneyerek öğrenen Akyüz, "Kaktüs yetişmesi için Trabzon iklimi oldukça uygun. Burada 35 metrekarelik sera kurdum. Toplamda serada 20 çeşitte 8 bin adet kaktüs var. Saksıları küçük olduğu için gözükmüyor, bunların üstündeki yavruları da kırıp artırdığında güzel bir yol alır. Bunu kim yapmak istiyorsa basit." diye konuştu.

        Akyüz, 1800 rakımda köklendirdiği ürünleri İstanbul'daki çiçek firmalarına gönderdiğini belirterek, "Kaktüsü ben burada yetiştirdiysem Trabzon'un her köyünde her yöresinde yetişir. Eğer yetiştirecekse kök isteyene de veririz. Burada iki senede köklerden aldığım yavruları yeniden dikerek çoğalttım. Geçen yıl ürün sattım, bu ikinci sefer. Yapmak isteyen her şekilde yapar." ifadesini kullandı.

        - İsteyenlere ücretsiz kök verecek

        Kaktüs yetiştirmeyi öğrendiği arkadaşının yüksek rakımda yetişen ürünleri görünce şaşırdığını aktaran Akyüz, şöyle devam etti:

        "Burada yapacağımı öğrendiği zaman, 'Burada olmaz, kaktüs sıcağı seviyor.' dedi. Denedim ve kendisi buraya gelince şaşırdı yani İstanbul'da bu ürünü bu kadar kaliteli yapamıyorduk. Bu malın üremesi için havanın serin olması lazım. Sürekli güneş kaktüsü kavuruyor. Kavrulduğu zaman da üremiyor ama burası çok dengeli. Hollanda'nın ayarında bir yerdir. Hollanda bu işte başarılıysa biz ondan daha başarılı oluruz."

        Akyüz, kaktüs yetiştirmek isteyenlere bedava kök vererek yardımcı olabileceğini dile getirerek, "Öğrenmek isteyenlere kapım açık. Nasıl üreteceğini anlatırım, üretsin, hatta ürettiği malı da ondan satın alırım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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