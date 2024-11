Arkadaşından etkilenerek başladığı kaktüs yetiştiriciliğinde üç sera kurdu

DUYGU AVUNDUK - İstanbul'da 38 yıl çalıştıktan sonra memleketi Trabzon'a dönen Dursun Akyüz, kurduğu 35 metrekarelik serada kaktüs yetiştiriyor.

Fabrikada çalıştığı sırada kaktüs yetiştiren arkadaşından işin inceliklerini öğrenen Akyüz, 5 yıl önce emekli oldu. Kovid-19 salgını döneminde memleketine yerleşen 4 çocuk babası Akyüz, kaktüs yetiştirmeye devam etti.

Akyüz, 1800 rakımda köklendirdiği ürünleri İstanbul'daki çiçek firmalarına gönderdiğini belirterek, "Kaktüsü ben burada yetiştirdiysem Trabzon'un her köyünde her yöresinde yetişir. Eğer yetiştirecekse kök isteyene de veririz. Burada iki senede köklerden aldığım yavruları yeniden dikerek çoğalttım. Geçen yıl ürün sattım, bu ikinci sefer. Yapmak isteyen her şekilde yapar." ifadesini kullandı.