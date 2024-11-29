AK Parti'nin Şalpazarı ve Çarşıbaşı ilçe kongreleri yapıldı

Kongrelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti MKYK üyesi Meryem Sürmen, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş ve partililer katıldı.

Şalpazarı ilçesindeki bir düğün salonunda yapılan kongrede, mevcut başkan Zeki Çabuk yeniden seçildi.

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