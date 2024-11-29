Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 85-63 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 85-63 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 23-17 önde bitirdi.
İkinci periyodu da istediği gibi oynayan Gaziantep ekibi devreyi Marquis Jurell Wright'in etkili oyunuyla 41-37 önde tamamladı.
Tykivion Gordon, Mitchell Creek ve Gökhan Yazıcıoğlu gibi oyuncuların sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 57-54 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden 85-63 galip ayrıldı.
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