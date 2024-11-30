Bakan Uraloğlu: Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geldiği Trabzon'da tadilat işlemi süren havalimanının dış hatlar terminalinde incelemelerde bulundu. İncemeler sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, güzel bir günde Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Havalimanı tadilat sürecindeki çalışmaları gözden geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Burası, dış hatlar gidiş ve geliş terminaliydi. Hemen arkamda geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi, 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

Akçaabat'a AK Parti 8’inci İlçe Kongresi'ne katılacaklarını, buradan da Gülcemal Projesi ile Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemeler gerçekleştireceklerini aktaran Uraloğlu, Trabzonspor'un bugünkü kongresinde yeni seçilecek olan yönetime de başarı dileklerinde bulundu. 'GÜZERGAHIN KESİNLİKLE DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'