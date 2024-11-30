Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geldiği Trabzon'da tadilat işlemi süren havalimanının dış hatlar terminalinde incelemelerde bulundu. İncemeler sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, güzel bir günde Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Havalimanı tadilat sürecindeki çalışmaları gözden geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Burası, dış hatlar gidiş ve geliş terminaliydi. Hemen arkamda geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi, 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

        Akçaabat'a AK Parti 8’inci İlçe Kongresi'ne katılacaklarını, buradan da Gülcemal Projesi ile Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemeler gerçekleştireceklerini aktaran Uraloğlu, Trabzonspor'un bugünkü kongresinde yeni seçilecek olan yönetime de başarı dileklerinde bulundu.

        'GÜZERGAHIN KESİNLİKLE DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da hayata geçirilecek raylı sistem projesine ilişkin de bilgiler vererek, şunları söyledi: "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Bir altlığımız var. O anlamda bir sıkıntı yok; proje kendi takviminde devam edecek. Şimdi tabii burada Karadeniz'de durup da sırtınızı denize verip baktınız mı, o baktığınız vadi, en doğru vadidir. Onun için burada şunu mutlaka beraberce konuşmamız ve böylece yol almamız gerekir. Özellikle Doğu Karadeniz'i dikkate aldığımızda burasının bölgesel gelişmesi bizim için kıymetlidir. Tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız. O zaman Adil bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar, Ordu'yu da Giresun'u da Rize'yi de Artvin'in sahil kesimini de zaten Trabzon içerisinde olacak ve buradaki bütün nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığında hizmet edecek olan bir proje başlattı. Bu devam ediyor, gündemimizde. Ama diğer taraftan kuzey-güney aksında olan elbette projelerimiz de var. Ama dediğim gibi bunları bir polemik haline getirmemek lazım. Bunları bir birlikteliğin sağlanması ile vesile kılmamız lazım. Bu sahilden geçecek olan güzergahın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz ve proje çalışmalarını da başladık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un olağan genel kurulu
        Trabzonspor'un olağan genel kurulu
        Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönde...
        Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönde...
        Trabzonspor'da yönetim, mali ve idari yönden ibra edildi
        Trabzonspor'da yönetim, mali ve idari yönden ibra edildi
        Arkadaşından etkilenerek başladığı kaktüs yetiştiriciliğinde üç sera kurdu
        Arkadaşından etkilenerek başladığı kaktüs yetiştiriciliğinde üç sera kurdu
        Trabzon'da tarihi surda restorasyon başlatıldı
        Trabzon'da tarihi surda restorasyon başlatıldı
        Trabzonspor'un olağan genel kurulu başladı
        Trabzonspor'un olağan genel kurulu başladı