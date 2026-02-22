Canlı
        Trabzon Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rize Belediyespor'u 41-37 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:35
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rize Belediyespor'u 41-37 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 20-17 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da oyunda üstünlüğünü koruyan Trabzon ekibi, salondan 41-37'lik galibiyetle ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

