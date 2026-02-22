Canlı
        Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı

        Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yükseköğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk mutfağına ait yemekleri öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 13:26
        Trabzon'daki yabancı öğrenciler Türk yemeklerine merak saldı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yükseköğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk mutfağına ait yemekleri öğreniyor.

        Azerbaycan, Yemen, Somali, Gine, Gürcistan, Suriye, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Etiyopya, Sudan, Bangladeş, Libya ve Tunus gibi ülkelerden Trabzon'a gelen öğrencilerden bazıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) işbirliğinde düzenlenen Türk Mutfağı Aşçılık Akademisi'ne katılıyor.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren 59 öğrenciye KULDER Kadın Komisyonu Başkanı Sevinç Civelek, yaklaşık iki aydır Türk yemekleri hazırlamayı öğretiyor.

        Trabzon'un yöresel lezzetlerini de pişirmeyi öğrenen gençler, mısırın öğütülüp un haline gelme aşamalarını da değirmende takip etti. Öğrenciler, geleneksel yöntemlerle öğütülen mısır unundan daha sonra kuymak yaptı.

        Sevinç Civelek, AA muhabirine, derneğin mutfağında öğrencilere çeşitli yemeklerin yapılışını öğrettiğini söyledi.

        Öğrencilerin Türk yemeklerini öğrenmeye meraklı olduğunu belirten Civelek, "Öğrencilerimiz, genellikle kahvaltıda yaptığımız kuymağın mısır ununun özünü hep merak ediyorlardı. Bugünkü dersimizde de öğrencilerimize mısırın tanelerini ufalayarak, nasıl una dönüştüğünü göstermek istedik." dedi.

        Aynı zamanda Gülbaharhatun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı da olan Civelek, kursa Azerbaycan, Yemen, Somali, Gine, Gürcistan, Suriye, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Etiyopya, Sudan, Bangladeş, Libya ve Tunus gibi ülkelerden öğrencilerin katıldığını ifade etti.

        - "Çok güzel bir tecrübe oldu benim için"

        Türk Mutfağı Aşçılık Akademisi'ne katılan, KTÜ yüksek lisans öğrencisi Arakanlı Abulkalam Riyan ise proje sayesinde hem Trabzon'u daha yakından tanıdığını hem de Türk yemeklerinin yapılışını öğrendiğini söyledi.

        Riyan, ilk defa değirmen gördüğünü anlatarak, "Değirmene gelmek bizim için sürpriz oldu. Ülkemde ve gittiğim diğer ülkelerde böyle bir şey yoktu. Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Mısırları nasıl öğütüyorlar, nasıl kırıyorlar ilk defa gördüm." diye konuştu.

        Öğrendiği Türk yemeklerini zaman zaman yaptığını dile getiren Riyan, "Türk yemeklerini yapmaya başladım. Tavuk sote yapmayı deniyorum, öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum." dedi.

        Biyoloji bölümünde doktora yapan Gürcü İnga Aşlarba da kursta Türk yemeklerini detaylarıyla öğrenmeye çalıştığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

