        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da ramazanda balığa olan ilgi devam ediyor

        Trabzon'da bol miktarda avlanan balıklar, ramazan ayında da tezgahları süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 14:25
        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit 100, mezgit 400, çupra 500, levrek 500, somon ve alabalık 300, tirsi ise kilogramı 250 liradan satılıyor.

        Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, insanların ramazanda da balığa ilgi gösterdiklerini söyledi.

        Balık çeşitlerinin bol olduğunu dile getiren Örseloğlu, "Şu anda satışlarımız iyi. Balık fiyatlarımız uygun, vatandaşlarımız da alıyor." dedi.

        Örseloğlu, vatandaşların en çok çupra, levrek, somon ve alabalığa ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Balıkçı Kadir Pınar ise ramazanda genellikle ilk haftadan sonra balığa olan talebin arttığını ifade etti.

        Balık almaya gelenlerden Emre Yeşilyurt da balığı her zaman tercih ettiklerini belirterek, "Ramazanda da canımız çok çekiyor. Balık bereketli oluyor." ifadesini kullandı.

        Halil İbrahim Aydın da balığın Karadeniz mutfağında her zaman yer aldığını dile getirerek, "Balık mevsiminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugünleri iyi değerlendirelim, sağlıklı beslenelim istedik. Balık sağlık için çok faydalı olduğundan ramazanda da tercih ediyoruz." diye konuştu.









