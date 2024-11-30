Trabzonspor'da yönetim, mali ve idari yönden ibra edildi
TRABZONSPOR'DA olağan seçimli genel kurul başladı.
TRABZONSPOR'DA olağan seçimli genel kurul başladı. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak girdiği genel kurulda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle net borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu açıkladı. Genel kurulda; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.
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