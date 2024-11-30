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        Trabzonspor'da yönetim, mali ve idari yönden ibra edildi

        TRABZONSPOR'DA olağan seçimli genel kurul başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:13
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        Trabzonspor'da yönetim, mali ve idari yönden ibra edildi
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        TRABZONSPOR'DA olağan seçimli genel kurul başladı. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak girdiği genel kurulda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle net borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu açıkladı. Genel kurulda; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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